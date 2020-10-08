بعد إجراءات المجلس البلدي.. فريق الاستجابة يوضح بالتفاصيل الوضع الوبائي بغدامس

أصدر فريق الاستجابة والتدخل السريع غدامس، الخميس، بيانًا تفصيليًا عن الوضع الوبائي بالمدينة منذ ظهور الجائحة في ليبيا مارس الماضي.

وكشف البيان المنشور على صفحة الفريق بموقع «فيسبوك» عن إجراء إجمالي 407 عينات للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية 352 عينة، وإيجابية 55 عينة، إضافة إلى تماثل 28 مصابًا للشفاء.

وأشار البيان إلى عدم تسجيل أية حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس «كورونا»، كما لم تستقبل مراكز العزل أية حالات منذ بدأ ظهور الوباء في المدينة.

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وقرر المجلس البلدي غدامس في وقت سابق اليوم، غلق المدارس بجميع مراحلها مع الإبقاء على إجراء الامتحانات النهائية للشهادة الإعداية حسب ما ورد من وزارة التعليم، وذلك ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى الحد من انتشار عدوى فيروس «كورونا المستجد» في المدينة.

وحض مكتب الأوقاف على المتابعة الدقيقة للمساجد من حيث التقيد بالإجراءات الاحترازية أثناء الصلاة خاصة صلاة الجمعة، وطالب الجهات العامة بتشغيل الحد الأدنى والضروري من الموظفين، والدعوة إلى توسيع دائرة المندوبين بالمصارف أثناء توزيع السيولة النقدية.

إضافة إلى التأكيد على الإجراءات الاحترازية في المحال التجارية من ارتداء الكمامات سواء للبائع أو المشتري وتعقيم الأيدي والأسطح والمقابض بصورة دورية، وحض الحرس البلدي بإلزام المواطنين والبائعين بالإجراءات الاحترازية والحد من التجمعات.

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