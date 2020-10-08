بولدريني: ليبيا تلعب دورا مقلقا في عمليات إنقاذ المهاجرين من المتوسط

قالت رئيسة مجلس النواب الإيطالي السابقة، لاورا بولدريني، إن ليبيا تلعب دورا مقلقا في عمليات إنقاذ المهاجرين من المتوسط.

وطالبت بولدريني، حكومة بلادها بضرورة سن قانون يمنح الجنسية للمهاجرين وخاصة بعد نهاية النزعة السالفينية، مبينة أن تعديل الحكومة الإيطالية لمرسوم سالفيني الأمني “يعدّ خطوة كبيرة إلى الأمام” مشيره إلى أنه يجب على البرلمان الآن تحويل القرار إلى نص قانون.

وأضافت بولدريني أن المرسومين الأمنيين المعدلين كانا وصمة عار على النظام القانوني، وتم البدء الآن فقط بمراعاة الدستور والقانون الدولي، لافتة إلى أنه بالإمكان أيضا تحسين المرسوم الجديد بشكل أكبر، على سبيل المثال من خلال إضافات توضح جوهر تنسيق عمليات الإنقاذ.

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