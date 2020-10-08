مليشيات “بركان الغضب”: “قواتنا البطلة” جاهزة لصد أي هجوم عسكري من جانب “حفتر”

قالت ما تعرف “بركان الغضب” إن قواتها مستعدة لصد أي هجوم عسكري محتمل من جانب “حفتر” في إشارة للجيش الوطني الليبي.

“بركان الغضب” المتكونة من مليشيات مسلحة قالت في بيان مقتضب اليوم الجمعة: “قواتنا البطلة بدأت باتخاذ كافة التدابير لصد ومنع أي هجوم محتمل لحفتر” وفق زعمهم.

أضاف البيان: “قواتنا رفعت درجات الحيطة بعد معلومات عن هجوم محتمل على مدن بني وليد وترهونة وغريان” وفق قوله.

وسبق أن دعا ما يسمى وزير دفاع حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، لاتخاذ كافة التدابير لصد ومنع أي هجوم محتمل من القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، بحسب زعمه.

وادعى “النمروش” العائد من من تركيا مؤخرا، في برقية أرسلها إلى آمري المناطق العسكرية، وغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، اليوم الخميس، بأن إدارة الاستخبارات العسكرية أفادت أن هناك معلومات واردة باحتمالية قيام قوات المشير حفتر بالهجوم على مدن “بني وليد – ترهونة – غريان”.