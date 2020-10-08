وصول الزوارق البحرية “P300-p301” إلى ميناء طرابلس البحري

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، وصول الزورقين البحريين (P300-p301) التابعين للإدارة العامة لأمن السواحل.

وأوضحت الوزارة، أن عملية الوصول بميناء طرابلس البحري، حضرها وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، وسفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوشينو ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل عميد محمد النويصري ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ عميد صلاح الحريزي وعددا من مدارء الإدارات بوزارة الداخلية ورؤساء المكاتب والفروع وضباط وضباط الصف التابعين للإدارة العامة لأمن السواحل.

وذكرت وزارة الداخلية، أن هذه الزوارق تابعة للإدارة العامة لأمن السواحل قد كانت تحت الصيانة بجمهورية تونس منذ عام 2012م.

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