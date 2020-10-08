استطلاع: الفساد والأوضاع الاقتصادية المحرك الرئيس لرغبة 69% من الشباب الليبي في الهجرة

كشف استطلاع مستقل لرأي الشباب العربي أن 69% من الليبيين يسعون بشكل جدي للهجرة ومغادرة بلادهم؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية واستشراء الفساد كأحد الأسباب الرئيسية.

وحسب الاستطلاع السنوي الـ12 لـ«أصداء بي سي دبليو»، الذي تجريه شركة الأبحاث العالمية «بي إس بي ريسيرتش» المنشور هذا الأسبوع، فإن أربع دول تتصدر قائمة الشباب الراغبين في الهجرة من بلدانهم وهي لبنان 77% ثم ليبيا 69% تليها اليمن 66% والعراق 65%.

وأكد 63% من الشباب الليبي على «تفشي الفساد الحكومي بشكل واسع في بلدهم»، وجاءت النسبة الكبرى أيضًا في اليمن والعراق وتونس ثم في الجزائر وفلسطين والأردن والسودان ولبنان وسورية والمغرب ومصر. واعتبر أغلبية المشاركين، أن «مكافحة الفساد الحكومي» و«دحر التنظيمات الإرهابية» هما الأولوية القصوى لضمان تطور المنطقة.

توقعات باحتجاجات مناهضة للحكومة

وتوقع 86 بالمائة من الليبيين اندلاع احتجاجات في البلاد مناهضة للحكومة خلال العام القادم، وهي النسبة الأعلى في الاستطلاع، تليها تونس واليمن لكل منهما 56% ليكون اكبر محرك لها تفشي الفساد وسوء الإدارة 40% وغياب العدالة الاجتماعية 40% والتدخل الأجنبي 29%.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن 34% من الشباب الليبي لديهم ديون شخصية، بينما كانت بين الشباب العربي 35% بارتفاع 14% عن العام 2019، وهي نسبة غير مسبوقة خلال خمس سنوات. وتعدّ أغلبيتهم في سورية والأردن وفلسطين والعراق، ثم لبنان والسودان واليمن، وتهمين عليها القروض الدراسية.

في حين وصف 88% من الشباب في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وضعهم المالي بـ«السيئ جدًا»، وقال 30% إن حجم ديونهم الأسرية ارتفع منذ بدء تفشي وباء «كورونا».

استطلاع على مرحلتين

وللاشارة أُجري الاستطلاع على مرحلتين: الاستطلاع الرئيسي بين الـ19 من يناير والـ3 من مارس 2020 قبل أن يصل تأثير وباء «كورونا» إلى المنطقة، واستطلاع «نبض كوفيد – 19» في المرحلة الثانية بين الـ18 والـ26 من أغسطس 2020 في 6 دول عربية.

وشمل الاستطلاع 4 آلاف شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا من 17 دولة عربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع توزع العينة بين الجنسين بالتساوي.

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