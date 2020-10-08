في حادثة مروّعة: حرق مهاجر نيجيري في طرابلس حتى الموت

كشفت وكالة أسوشيتد برس للأنباء، عم مقتل مهاجر نيجيري حرقا حتى الموت في العاصمة طرابلس، في حادثة جديدة تعكس ما يواجهه المهاجرين غير القانونيين.

وأوضحت الوكالة، نقلا عن الأمم المتحدة ووزارة الداخلية في حكومة الوفاق: “ثلاثة ليبيين اقتحموا، يوم الثلاثاء، مصنعا في منطقة تاجوراء بطرابلس حيث يعمل مهاجرون أفارقة، واعتقلوا أحد العمال، وهو نيجيري الجنسية، وسكبوا البنزين عليه، وأضرموا فيه النار”.

وأشارت الوكالة، أن الجهتين لم تكشفا الدوافع أو الأسباب لهذه الجريمة المروعة، وفقا لما نقله موقع مهاجر نيوز.

وبحسب ما صرّح بهِ مسؤولون في حكومة الوفاق، أن ثلاثة مهاجرين آخرين أصيبوا بحروق ويخضعون للعلاج في احدى المستشفيات، وأن وزارة الداخلية اعتقلت المتهمين وجميعهم في الثلاثينيات من العمر، وأحيلوا إلى النيابة العامة من أجل التحقيق.

وعلّق رئيس المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، فريدريكو سودا: “تم حرق الشاب حياً، مرة أخرى في جريمة لا معنى لها ضد المهاجرين في البلاد”.

وصرّح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن الحادثة:”في بعض الأحيان تعجز في وصف ما يتم ارتكابه في العديد من الأماكن”، داعيا إلى تطبيق العدالة على المتهمين مضيفا: “لو كنا بحاجة إلى التأكيد مرة أخرى، على مدى خطورة ليبيا بالنسبة للمهاجرين واللاجئين، وإلى أي مدى لا تزال السلطات بحاجة إلى القيام بالمزيد لضمان حماية هؤلاء الأشخاص المستضعفين”.

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