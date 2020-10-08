أردوغان: “حفتر” لا ينوي حل الأزمة وتركيا تعمل على إعادة تأسيس التوازن بليبيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان, الخميس, إن “حفتر” لا يتمتع بأي شرعية دولية, مشيرا إلى أن موقف “حفتر” من اجتماع موسكو ومؤتمر برلين أظهر للعالم بأسره أنه لا ينوي التوصل إلى حل للأزمة ووقف لإطلاق النار.

وأضاف أردوغان في تصريحات صحفية أن تركيا هي الدولة الوحيدة في حلف شمال الأطلسي “الناتو” التي تبذل جهودا صادقة لإعادة تأسيس التوازن في ليبيا، على حد قوله.

وتابع أردوغان أن تسجيل مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق غير المعتمدة، من قبل الأمم المتحدة أثبت أن هذه الاتفاقية لا تطرح أي مشكلة من حيث القانون الدولي والممارسات الدولية، بحسب تعبيره.

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