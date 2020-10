أخبار ليبيا24 كشف مستشفى الهوراي عن إحصائية إصابات فيروس كورونا خلال شهر سبتمبر الصادرة عن قسم الاستقبال والإجراءات الطبية بالمستشفى. وأشار مستشفى الهواري إلى أن عدد حالات الدخول بسبب الإصابة بفيروس كورونا للمستشفى كانت 65 حالة منها 45 للذكور و 20 حالة كانت إناث. وأوضح مستشفى الهواري أن عدد حالات الشفاء داخل المستشفى بلغت 31 […]

