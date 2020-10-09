«مكافحة الأمراض»: الوضع الوبائي لفيروس كورونا في المنطقة الغربية يعد مقلقاً

تتصاعد الإصابات بفيروس «كورونا»، بعدما سجلت الحصيلة الإجمالية ما يزيد على 40 ألف حالة في عموم ليبيا.

وعقدت اللجنة العلمية للوبائيات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض اجتماعاً استعرضت فيه آخر التطورات للوضع الوبائي بجائحة «كورونا»، و«شملت قراءة للمؤشرات الوبائية الخاصة بالجائحة للأسبوعين الأخيرين».

وقال المركز أمس، إن اللجنة التي يترأسها الدكتور بدر الدين النجار، بينت أن «الوضع الوبائي في المنطقة الغربية يعد مقلقاً، إذا لم يتم تداركه بشكل عاجل وحازم من خلال توفر معلومات أكثر دقة».

وبينما لفتت إلى أن الوضع الوبائي في البلاد «يغلب عليه طابع الاستقرار»، أشارت إلى أنه «يحتاج إلى مزيد من بذل الجهد فيما يتعلق ببرامج الرصد والتقصي المتبعة داخل البلاد، والذي سيسهم في خفض معدلات الإصابة بالمرض في الفترة المقبلة».

وخلصت اللجنة العلمية للوبائيات بالمركز الوطني إلى ضرورة «التبليغ المتواصل وبشكل دوري حول الوضع الوبائي، والوقوف على المشكلات التي قد تعيق تحسين الوضع وتحول دون العودة التدريجية للحياة».

وتصاعد العدد التراكمي أمس إلى 40292 إصابة بالفيروس، تعافى منهم 23130، بينما بلغت الوفيات 616 حالة، ويأتي ذلك بعدما أعلن المركز الوطني أمس عن تسجيل 779 حالة إيجابية من بين 3724 عينة موزعة على 12 مختبراً طبياً. وكالعادة تصدرت طرابلس قائمة الإصابات بـ410 حالات، تلتها مدينتا بنغازي بـ36 إصابة، ومصراتة بـ33. وسط مطالبات الأجهزة الطبية في البلاد المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، والكف عن التجمع بأعداد كبيرة في الملتقيات العامة.