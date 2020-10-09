«النمروش»: ملتزمون بوقف إطلاق النار والرد العنيف على أي هجوم

زعم ما يسمى وزير دفاع حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، أن ما أطلق عليهم “أفراد الجيش الليبي”- المليشيات والمرتزقة والعناصر الإرهابية- كانوا ولا يزالوا ملتزمون بوقف إطلاق النار الذي تم خرقه أكثر من مرة من قبل “حفتر” ومليشياته ومرتزقته.

وقال صلاح النمروش، في تصريحات له الخميس، إن أي محاولة لتكرار خرق وقف إطلاق النار، سوف تُواجه بردٍ عنيفٍ وقوي، على حد زعمه.

وتابع:” بعد ورود معلومات عن احتمال شن حفتر ومليشياته لهجومٍ مُباغتٍ غادر، وجهنا تعليماتنا لقواتنا بالاستعداد لصد أي محاولة غادرة من وصفهم بـ”العصابات الانقلابية”، وهي على أتم الجاهزية لذلك، وفق قوله.

ودعا النمروش، في وقت سابق، لاتخاذ كافة التدابير لصد ومنع أي هجوم محتمل من القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، بحسب زعمه.

وادعى “النمروش” العائد من من تركيا مؤخرا، في برقية أرسلها إلى آمري المناطق العسكرية، وغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، اليوم الخميس، بأن إدارة الاستخبارات العسكرية أفادت أن هناك معلومات واردة باحتمالية قيام قوات المشير حفتر بالهجوم على مدن “بني وليد – ترهونة – غريان”.

جدير بالذكر أن وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، كانت قد صرحت مؤخرا بأن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار استقبل بمقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش.

وبحسب وسائل الإعلام ذاتها- التي نقلت عن بيان صادر عن «دفاع الوفاق»- فإن الزيارة تأتي لتعزيز التعاون بين الطرفين ومناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بمساعي وقف إطلاق النار في ليبيا، على حد زعمها.