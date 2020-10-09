ليبيا الان

«النمروش»: ملتزمون بوقف إطلاق النار والرد العنيف على أي هجوم

تم النشر منذُ 19 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم ما يسمى وزير دفاع حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، أن ما أطلق عليهم “أفراد الجيش الليبي”- المليشيات والمرتزقة والعناصر الإرهابية- كانوا ولا يزالوا ملتزمون بوقف إطلاق النار الذي تم خرقه أكثر من مرة من  قبل “حفتر” ومليشياته ومرتزقته.

وقال صلاح النمروش، في تصريحات له الخميس، إن أي محاولة لتكرار خرق وقف إطلاق النار، سوف تُواجه بردٍ عنيفٍ وقوي، على حد زعمه.

وتابع:” بعد ورود معلومات عن احتمال شن حفتر ومليشياته لهجومٍ مُباغتٍ غادر، وجهنا تعليماتنا لقواتنا بالاستعداد لصد أي محاولة غادرة من وصفهم بـ”العصابات الانقلابية”، وهي على أتم الجاهزية لذلك، وفق قوله.

ودعا النمروش، في وقت سابق، لاتخاذ كافة التدابير لصد ومنع أي هجوم محتمل من القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، بحسب زعمه.

وادعى “النمروش” العائد من من تركيا مؤخرا، في برقية أرسلها إلى آمري المناطق العسكرية، وغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، اليوم الخميس، بأن إدارة الاستخبارات العسكرية أفادت أن هناك معلومات واردة باحتمالية قيام قوات المشير حفتر بالهجوم على مدن “بني وليد – ترهونة – غريان”.

جدير بالذكر أن وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، كانت قد صرحت مؤخرا بأن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار استقبل بمقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش.

وبحسب وسائل الإعلام ذاتها- التي نقلت عن بيان صادر عن «دفاع الوفاق»- فإن الزيارة تأتي لتعزيز التعاون بين الطرفين ومناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بمساعي وقف إطلاق النار في ليبيا، على حد زعمها.

الوسوم

إعلان الجفرة القصوى بركان الغضب حالة النفير رفع درجة الاستعداد سرت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • تركيا فى اضعف حالاتها مع انهيار الليرة رغم نهب اموال مصرف ليبيا المركزى واموال من قطر ولا قدرة لتركيا تحمل تكاليف حرب فى ليبيا مع تورطها فى اماكن عدة وخسارتها المؤكدة فى ليبيا تعنى خسارتها فى كل مكان بعد ان اعلن السيسى فى خطابه امام الامم المتحدة منذ ايام ان من يتخطى الخط الاحمر سرت الجفرة سيتصدى له الجيش المصرى الذى يمنع حاليا الجيش الوطنى من التقدم نحو مصراته لاعطاء فرصة للسلام واذا فشل السلام فهناك كلام اخر خاصة ان الجيش الوطنى حصل على قسط من الراحة وبات جاهزا بدعم قوى مصرى وفرنسى وروسى بينما المتغطى باردوغان عريان .
    فالوقت ليس فى صالح المليشيات فى ظل انشغال الاتراك فى ازربيجان بعد ان فشل فى ليبيا نتيجة الخط الاحمر المصرى واعلان رئيسها تصدى الجيش المصرى لاى محاولة لعبور الخط الاحمر وحصوله على موافقة البرلمان المصرى بالاجماع على ارسال قوات الى ليبيا ولا توجد اى قوة على وجه الارض تستطيع ارسال قوات برية خلال ساعات الى ليبيا الا مصر الرابعة عالميا فى القوة المدرعة والسادسة بحريا عالميا وصاحبة التاريخ الحافل فى سحق التتار والجيش العثمانى مرتين

    رد

  • ياميبون الدفاع عن تركيا اى معركة حالية هى محرقة للمليشيات وما تبقى من نفايات ارهابية اما الاتراك فلم تعد تمثل ليبيا اهمية لهم بعد نهب اموال المصرف المركزى واسحالة تخطى الخط الاحمر حيث النفط محمى من اقوى جيوش المنطقة

    رد

  • خليها تنمرشك يا نمروش تهديداتك اضراط وفشوش خيرك انخرقت في سروالك من قبل ما يبدأ الهجوم ياريت يكون فيه هجوم ساحق ماحق حتي يتم نفوق عدد كبير من اشباه الرجال من مليشياتكم الاجراميه ومرتزقتكم السوريه

    رد