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“البكوش”: ما يجري في “بوزنيقة” مجرد “تقسيم غنائم”

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال صلاح البكوش مستشار لجنة الحوار بمجلس “الدولة” الاستشاري الأسبق، إن: “في ظل غياب إرادة سياسية وأخلاقية ولتصوير ما يجري من تجميد للصراع وتفكيك للدولة وتحويلها الى مناطق نفوذ كعملية سلام، لجأ المجتمع الدولي والنخبة في ليبيا لوعود جوفاء، وثناء كاذب، وهجوم من العدالة والبناء على المعارضين. اجتماع مونترو السري وتقسيم الغنائم في بوزنيقة مثال على ذلك” وفق قوله.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: “بعد الانتهاء من صفقة المناصب في بوزنيقة، وقبل صفقة الحكومة في جنيف، سوف يأخذ سياسيينا فترة نقاهة لمناقشة دستورنا وانتخاباتنا” وفق قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • يا ميبون لا استفتاء ولا انتخابات الا بعد خروج الاحتلال التركى والمرتزقة وهذا ما سيقوم به الجيش الوطنى قريبا عقب الانتخابات الامريكية من عبور الخط الاحمر بضوء اخضر مصرى التى حاولت حل المشاكل سلميا اولا وان فشلت فالاستسلام هو الحل للمليشيات مع حلها وحالوا ياحلو

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