الإصحاح البيئي يقوم بجولة في زاورة لمكافحة “البعوض”

قام فريق من إدارة مكافحة الأمراض المشتركة بالمركز الوطنى لمكافحة الأمراض وبالتعاون مع مكتب الإصحاح البيئي ببلدية زوارة، بأخد مجموعة من العينات من برك المستنقعات بمدينة زوارة.

وصرّح رئيس الفريق المهندس محمد يوسف، للمكتب الإعلامي ببلدية زوارة، أن العينات التي تم أخدها اليوم هي عبارة عن يرقات سيتم تصنيفها بإعتبار أن هذه المستنقعات والمياه الراكدة هي المصدر الأساسي للبعوض وسيتم تشخيص المرحلة التي وصلت إليها اليرقات.

وأكد يوسف، على ضرورة توفير مادة النيبركس وهي المادة الهرمونية التي ستقضي على الدورة الحياتية للباعوض وتمنع تكاثرها وانتشارها لضمان القضاء نهائياً عن هذه المشكلة باعتبار أن المبيدات المقاومة لن تقضى على البعوض بالشكل النهائي.

وتأتي زيارة الفريق لبلدية زوارة، ضمن الحملة التي يقوم بها مكتب الإصحاح البيئي بالبلدية لرش ومكافحة البعوض الذي انتشر بشكل كبير في الفترة الاخيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية