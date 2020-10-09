داخلية الوفاق تحتفل بالذكرى 56 لتأسيس الشرطة الليبية

أكد وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أن الاحتفال بيوم الشرطة الليبية هو استذكار لمن أعطى وتفاني من رجال الشرطة، وللوقوف على المكاسب التاريخية التي حققتها الشرطة بما يوفر الخير والنماء والاستقرار والامان للوطن.

وأوضح باشاغا، في كلمة لهُ ألقاها في احتفالية الذكرى السادسة والخمسين لتأسيس الشرطة الليبية، إن مضامين العمل الشرطي هى مضامين انسانية و رسالة سامية تفرض على حاملها التضحية والعطاء ونكران الذات.

وأشار وزير الداخلية في حكومة الوفاق، “إن احتفال اليوم هو رسالة بان رجال الشرطة والامن عازمون على الارتقاء بجودة العمل الشرطي وبناء المفاهيم وتعزيز قيم الاسلام والتسامح وحقوق الانسان والانتماء للوطن والعلم رغم التحديات التي يواجهونها”.

وشدّد باشاغا، في كلمته، على ضرورة أن يكون السلام خيارا تاريخيا وإنسانيا من خلال جهود السلم الاجتماعي والمصالحة الوطنية وترسيخ قيم الشرطة المجتمعية وحقوق الانسان، معربا عن شكره لكل منتسبي الشرطة لجهودهم المخلصة وعطائهم الكبير ولكل أبناء ليبيا الذين يقدرون رجال الأمن وتضحياتهم.

وأثنى الوزير، على جهود الشرطة الليبية وهي “تحتفل اليوم بعيدها السادس والخمسون وهي سائرة في فرض الامن وهيبة الدولة ومحاربة افات العصر من إرهاب ومخدرات وجريمة وهجرة غير شرعية ، بسواعد أفرادها بدون تخصيص تحت راية الإسلام”.

وطالب باشاغا، كافة أعضاء الشرطة بالمحافظة على هذه المؤسسة وأركانها ودعم أساسياتها باعتبارها أمانة في أعناقهم.

وشهِد ميدان الشهداء في طرابلس، الاحتفالية، التي حضرها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ومدارء الأمن ومنتسبي الأجهزة الشرطية.

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