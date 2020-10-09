بلدية زليتن تعلن تشغيلها تطبيق DHD لمعرفة نتائج تحليل كورونا

أعلنت بلدية زليتن، دخول تطبيق الأندرويد DHD لأول مرة في ليبيا، حيز التنفيذ، ضمن نطاق بلدية زليتن، لتمكين للمواطنين والمقيمين بالبلدية معرفة نتائج تحليل كوفيد 19 الخاص بهم مباشرة من خلال هواتفهم الذكية.

وأوضح أحد مهندسي التطبيق، المهندس عبدالرحمن بن عروس، “أنه قبل لحظات معدودة انتهت مرحلة طويلة امتدت لأسابيع من العمل الشاق على تطوير تطبيق الهواتف الذكية DHD والمختصة في إدارة النظام الصحي رقميا لغرض مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19”.

وأعلن بن عروس، أن التطبيق سيبدأ في المرحلة التجريبية الفعلية ضمن نطاق بلدية زليتن.

وأشار المهندس عبدالرحمن بن عروس، إلى إتمام تدريب الأطقم الطبية بكل من قسم العزل وفرق الإستجابة وكادر المختبر المرجعي بالبلدية على تشغيل واستخدام التطبيق، لافتاً إلى أن التطبيق لاقى استحسانا وقبولا من الفرق الطبية الثلاث لما يوفره من خدمات تعمل على ادارة الجائحة بشكل اسرع من حيث تسهيل تبادل البيانات بين كل منها وكذلك تسهيل تقديم نتائج التحاليل المخبرية إلى المواطنين وتقليل زمن وصولها إليهم.

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