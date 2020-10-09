النقابة العامة للمحامين بليبيا تُحذّر لجان الحوار من التدخل في السلطة القضائية

أعربت النقابة العامة للمحامين بليبيا، عن استغرابها لجلسات الحوار التي تمت في المملكة المغربية، وما آلت إليه من محاصصة أيديلوجية وجهوية وصفتها بـ”المقيتة” طالت جميع المؤسسات المالية والقضائية والرقابية.

ورحّبت النقابة في بيان لها، دور البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتحاورة، وحذّرت في الوقت نفسه، من مغبة التدخل في شأن السلطة القضائية التي يجب أن تتميز بالحياد والاستقلالية.

وطالبت النقابة العامة للمحامين بليبيا، بضرورة التصدي لهذه التدخلات لمخالفتها كل القنوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

وأكدت النقابة العامة للمحامين، أن السبيل الوحيد لحماية الحقوق والحريات وبناء دولة القانون والمؤسسات، هو استقلال القضاء وحيلده ونزاهته.

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