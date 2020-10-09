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النقابة العامة للمحامين بليبيا تُحذّر لجان الحوار من التدخل في السلطة القضائية

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعربت النقابة العامة للمحامين بليبيا، عن استغرابها لجلسات الحوار التي تمت في المملكة المغربية، وما آلت إليه من محاصصة أيديلوجية وجهوية وصفتها بـ”المقيتة” طالت جميع المؤسسات المالية والقضائية والرقابية.

ورحّبت النقابة في بيان لها، دور البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتحاورة، وحذّرت في الوقت نفسه، من مغبة التدخل في شأن السلطة القضائية التي يجب أن تتميز بالحياد والاستقلالية.

وطالبت النقابة العامة للمحامين بليبيا، بضرورة التصدي لهذه التدخلات لمخالفتها كل القنوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

وأكدت النقابة العامة للمحامين، أن السبيل الوحيد لحماية الحقوق والحريات وبناء دولة القانون والمؤسسات، هو استقلال القضاء وحيلده ونزاهته.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • هذا الموضوع ضروري يكون مع لجنة ليبية متخصصة فالأعراف والحدود القضائية الاسلامية والحدود الشريعية ز لا تبديل لكلمات الله وان أختلفتم في شئ ردوه الى الله وكتابه العظيم
    ومن المهم ارسال محاميين للشئون المدنية للسفارات الليبية فالخارج سواء في الدول الاوروبية أو الافربقية أو الدول الاسيوية أو المملكة المتحدة البريطانية او أمريكا ز لأن هناك شئون تخص المواطن الليبي من إجراءات اصابات اثناء العمل ـ سرقة لجواز السفر الليبي من المواطنين الليبيين ـ تعدد الجنسيات ـ حالات الوفاة ـ وغيرهم مثل الولادة والزواج والطلاق وغيرهم من الامور الضرورية جدا الفترة الماضية تم دفن طبيب لييي مسلم في مقابر المسحيين في بريطانيا .!!!! بسبب عدم وجود محاميين ليبيين متخصصين لهذه الاجراءات … سبحان الله … كان كورة والا دوة فارغة تلقى الدنيا كلها متحركة .

    رد

  • والله الواحد تعب من التكرار والتنبيه من غير نتيجة .!!! بعدين قولوا ياريت ويا ريت ..!!!:
    9 أكتوبر، 2020 الساعة 8:20 ص
    هذا الموضوع ضروري يكون مع لجنة ليبية متخصصة فالأعراف والحدود القضائية الاسلامية والحدود الشريعية – لا تبديل لكلمات الله وان أختلفتم في شئ ردوه الى الله وكتابه العظيم
    ومن المهم ارسال محاميين للشئون المدنية للسفارات الليبية فالخارج سواء في الدول الاوروبية أو الافربقية أو الدول الاسيوية أو المملكة المتحدة البريطانية او أمريكا ز لأن هناك شئون تخص المواطن الليبي من إجراءات اصابات اثناء العمل ـ سرقة لجواز السفر الليبي من المواطنين الليبيين ـ تعدد الجنسيات ـ حالات الوفاة ـ وغيرهم مثل الولادة والزواج والطلاق وغيرهم من الامور الضرورية جدا الفترة الماضية تم دفن طبيب لييي مسلم في مقابر المسحيين في بريطانيا .!!!!
    وكذلك الشرطة البريطانية اعتقلت طالب ليبي واخذوا منه جواز سفره الليبي ولم يرجعوه له ..وقاموا بأجباره على بصم أوراق تحت التهديد والحجز ـ دون ان يرتكب أي شئ …..!!!!! فقط لأنه طالب معيد وليبي ……!!!
    بسبب عدم وجود محاميين ليبيين متخصصين لهذه الاجراءات … سبحان الله … كان كورة والا دوة فارغة تلقى الدنيا كلها متحركة

    رد