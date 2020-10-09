“الشحومي”: الاستقرار النقدي أهم واجبات البنك المركزي وليس الحفاظ على “العملة الأجنبية”

قال الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي، إن سلامة النظام المصرفي والحفاظ على الاستقرار النقدي هي أهم واجبات البنك المركزي ومحافظه.

وأضاف “الشحومي” في منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”: “المحافظة علي الاستقرار النقدي وسلامة النظام المصرفي هي أول وأهم واجبات البنك المركزي ومحافظه و ليس الحفاظ علي الاحتياطيات من العملة الأجنبية”.

وتابع “الشحومي” في منشوره قائلا: “لن يكون للاحتياطيات أي فائدة تذكر إذا لم تساهم في تحقيق استقرار نقدي، ولم يكن هناك نظام مصرفي فاعل يخدم المتعاملين و قادر أن يحقق لهم متطلباتهم المصرفية بكافة أنواعها”.

وكان ما يعرف بمصرف ليبيا المركزي في طرابلس، قد أصدر بيانا مساء أمس الخميس، بشأن إحاطة “النواب الموازي” لـ«الصديق الكبير» محافظ المصرف المقال من قبل مجلس النواب.

وعرض الصديق الكبير، في جلسة وصفها بـ”التشاورية” ما أطلق عليه مستجدات وضع الاقتصاد الليبي على أعضاء “البرلمان الموازي” ودعوته إلى تحقيق تعاون أكبر بين صناع القرار الاقتصادي، على حد تعبيره.

وقال البيان، إن الصديق الكبير، افتتح الجلسة، الخميس، بعرض تقديمي لوضع التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد وبفضل الدور المحوري الذي يلعبه مصرف ليبيا المركزي في تحقيق الاستقرار الأساسي للبلاد على الصعيد الاقتصادي والمالي، على حد قوله.

وزعم “الكبير” أن مصرف ليبيا هو سلطة نقدية مستقلة تنأى بنفسها عن الاستقطاب السياسي والنزاعات، وهو السلطة التي تدير وتحمي الأصول والموارد المالية الليبية لصالح الجميع بغض النظر عن مكان إقامتها.

وعقب انتهاء الجلسة، أشار المحافظ المقال إلى أن التعاون بين جميع الجهات الاقتصادية الرئيسية الفاعلة في ليبيا بات أمرا ضروريا لتحقيق الاستدامة المالية، على قوله.

وأضاف البيان الصادر:” كانت جلسة اليوم لإطلاع النواب على العمل المحوري الذي يقوم به مصرف ليبيا بشجاعة وحزم، وبهذه الروح وجه دعوة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج إلى عقد اجتماع عاجل باستعراض التحديات التي تواجهنا والعمل بشكل بناء لإيجاد حلول لها وكأولوية قصوى أن نعمل صفا واحدا لإنهاء الإيقاف التعسفي لإنتاج النفط وتصديره فورا والذي تسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد الليبي واحتياطيات النقد الأجنبي بما يهدد الاستدامة المالية للدولة” بحسب كلامه.