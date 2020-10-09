الثني يوافق على مقترح وزارة التعليم بإلغاء عطلة يوم السبت بالمؤسسات التعليمية

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ووافق رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، على مقترح وزارة التعليم بإلغاء عطلة “يوم السبت” الأسبوعية، لتكون يوما دراسيا عاديا في مختلف المؤسسات التعليمية.

أتى ذلك، خلال اجتماع الخميس، عقده الثني مع وزير التعليم بالحكومة، الدكتور فوزي بومريز، لمناقشة أوضاع التعليم، وسير العملية التعليمية بالجامعات والمعاهد العليا.

وأكد الثني، على ضرورة اتباع كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة وباء كورونا المعتمدة من قبل اللجنة الطبية الاستشارية والموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية، وذلك في مختلف الجامعات والمعاهد العليا عقب قرار استئناف الدراسة.

واطلع رئيس مجلس الوزراء على المشاريع الخاصة بقطاع التعليم التي تم تنفيذها وأهمها افتتاح مقر جامعة محمد بن علي السنوسي في البيضاء.

وناقش الاجتماع خطة انطلاق الدراسة في العام القادم، حيث وافق على مقترح الوزارة في إعادة، يوم السبت، يوما دراسيا عاديا وليس عطلة رسمية.

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