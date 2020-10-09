بالصور.. استخدام تطبيق على الهواتف لمعرفة نتائج تحليل كورونا بزليتن

أعلنت بلدية زليتن، دخول تطبيق الأندرويد DHD لأول مرة في ليبيا، حيز التنفيذ، وذلك ضمن نطاق بلدية زليتن، لتمكين المواطنين والمقيمين بالبلدية معرفة نتائج تحليل كوفيد 19 الخاص بهم مباشرة من خلال هواتفهم الذكية.

جاء ذلك وفقا لمنشور على الصفحة الرسمية لبلدية زليتن بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال المهندس عبدالرحمن بن عروس -أحد مهندسي التطبيق-، إنه قبل لحظات معدودة انتهت مرحلة طويلة امتدت لأسابيع من العمل الشاق على تطوير تطبيق الهواتف الذكية DHD والمختصة في إدارة النظام الصحي رقميا لغرض مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19″.

وأشار “بن عروس”، إلى أن التطبيق سيبدأ في المرحلة التجريبية الفعلية ضمن نطاق بلدية زليتن، موضحا إتمام تدريب الأطقم الطبية بكل من قسم العزل وفرق الإستجابة وكادر المختبر المرجعي بالبلدية على تشغيل واستخدام التطبيق.

ولفت “بن عروس” إلى أن التطبيق لاقى استحسانا وقبولا من الفرق الطبية الثلاث لما يوفره من خدمات تعمل على إدارة الجائحة بشكل أسرع من حيث تسهيل تبادل البيانات بين كل منها وكذلك تسهيل تقديم نتائج التحاليل المخبرية إلى المواطنين وتقليل زمن وصولها إليهم.

كان قد أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاربعاء 07 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم (214).

واستلم المركز عدد (3724) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1975) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (169) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (760) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (67) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (143) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (91) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (198) عينة، مختبر فرع المركز الوطني زوارة عدد (3) عينات، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (5) عينات، مختبر فرع المركز الوطني يفرن عدد (10) عينات، مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (3) عينات، مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (300) عينة”.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (2945) عينة سالبة، عدد (779) عينة موجبة (569 جديدة + 210 مخالطة).



