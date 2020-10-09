بالصور.. وصلات غير شرعية على المسار الشرقي للنهر الصناعي

رصدت فرق المراقبة والصيانة التابعة لجهاز النهر الصناعي منظومة «الحساونة – سهل الجفارة» العديد من الوصلات غير الشرعية على المسار الشرقي للنهر.

جاء ذلك خلال معاينة أعمال ضخ المياه والتعبئة في الخط، الأربعاء الماضي، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الخميس.

وأشار البيان إلى تسبب تلك الوصلات في أضرار بصمامات الهواء في المسار، وتسريب المياه، موضحا أنها تؤدي إلى فقدان مخصصات المدن ومناطق الاستهلاك من المياه.

وصباح أمس، أعلن جهاز بدء تدفق المياه تدريجيا إلى شبكة مياه مدينة طرابلس، كاشفا أن وجود تلك الوصلات أدى إلى تأخر وصول المياه إلى العاصمة عدة أيام؛ مما زاد من زمن تعبئة المسار..

وسبق أن شرح الجهاز سبب استمرار انقطاع المياه عن المدن ومناطق الاستهلاك، في بيان الخميس الماضي، حيث أرجع الأمر إلى تذبذب في التغذية الكهربائية الواصلة إلى حقول الآبار ومحطات ضخ المياه.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا