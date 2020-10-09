«دردور» من أسطنبول: «حفتر» سيكرر عدوانه «بدعم إسرائيلي»

زعم فرج دردور، والذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل سياسي وباحث»، أن حفتر- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر- سيكرر عدوانه اعتمادا على دعم اسرائيل، آملا في نصر روسي إسرائيلي على ما وصفه بـ”الجيش الليبي”.

وقال دردور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” بعد اللقاءات المتكررة بين حفتر والموساد الإسرائيلي، والذي طلب فيها دعم تل أبيب، حفتر يعود للعدوان متناسيا هزائمه، على أمل أن إسرائيل لا تهزم” على حد ادعائه.

واستغل “دردور” عدم متابعة معظم الليبيين للصحف الفرنسية، لممارسة تضليله والادعاء بأن هناك تقارير لصحيفة لوموند وصحيفة موند أفريك الفرنسية المختصة في نشر الأخبار الاستخباراتية، تشير إلى أن هناك لقاءات متكررة بين ضباط من الموساد وحفتر في الأردن، نتج عنها تنفيذ إسرائيل ضربات دقيقة ضد الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق قبل هزيمته الأولى”، على حد زعمه.

وادعى أن إسرائيل مهتمة جدا بتنصيب حفتر، حتى يضم ليبيا إلى حلف إسرائيل بجانب مصر والإمارات والبحرين والسودان، لكن عوامل هزيمة “حفتر” ما زالت قائمة منذ هزيمته الأولى في تشاد ولن يحصد إلا هزيمة رابعة، على حد تعبيره.

ودعا ما يسمى وزير دفاع حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، في وقت سابق، لاتخاذ كافة التدابير لصد ومنع أي هجوم محتمل من القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، بحسب زعمه.

وادعى “النمروش” العائد من من تركيا مؤخرا، في برقية أرسلها إلى آمري المناطق العسكرية، وغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، الخميس، أن إدارة الاستخبارات العسكرية أفادت أن هناك معلومات واردة باحتمالية قيام قوات المشير حفتر بالهجوم على مدن “بني وليد – ترهونة – غريان”.

وكانت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، صرحت مؤخرا بأن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار استقبل بمقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش.

وعن دوافع النمروش لإطلاق مثل هذه التصريحات، قال مصدر عسكري مسؤول رفيع المستوى بالقيادة العامة للقوات المسلحة، إن النمروش مُعين حديثًا في حكومة الوفاق كوزير لدفاع مليشيات الزاوية تحديدًا، وهو يرفض الحوارات الجارية جملة تفصيلًا، ويرى أن الزاوية “خارج الحسبة” وتصريحاته الأخيرة كلها تصب في إطار الخلافات بين هؤلاء في المنطقة الغربية ومحاولته عرقلة هذه الحوارات بدعوى عدم إشراك الثوار الذين كان يعتبرهم مليشيات إجرامية ويعبر عن رفضه لهم عندما كان يتواصل مع القيادة العامة قبل أبريل 2019″.

وتابع المصدر لـ«صحيفة المرصد» أن كل ما هناك هو أن هذا الشخص يخشى تعديل الحكومة وفقدان منصبه خاصة مع إعلان السراج الاستقالة وكل مرة نراه يتحجج بحجة، فهذه الفترة بطبيعة الحال غير كافية للسرقة خاصة أن الميزانيات التي طلبها لم تُصرف له بعد وقد يكون هذا الإعلان ابتزازًا للحصول على ميزانية عاجلة بينما تركض المليشيات مستنفرة هنا وهناك”.

وأوضح المصدر، أن هناك مسألة سحب أردوغان لحوالي 3000 من مرتزقته السوريين من ليبيا إلى أذربيجان، وتبقى منهم في غرب البلاد قرابة 10 آلاف، ونحن نعرف أن هؤلاء لا يستطيعون القتال دون سوريين، لذلك فإن سحب تركيا لبعضهم أثار فيهم الفزع ودفعها على عدم سحب البقية”.

تزامنا مع تلك التصريحات، كلفت حكومة الوفاق أبواقها الإعلامية المتواجدة في تركيا للتسويق لتخويفات النمروش، لإيهام الجميع بأن الأمر حقيقة.