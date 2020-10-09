ليبيا الان

«دردور» من أسطنبول: «حفتر» سيكرر عدوانه «بدعم إسرائيلي»

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم فرج دردور، والذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل سياسي وباحث»، أن حفتر- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر- سيكرر عدوانه اعتمادا على دعم اسرائيل، آملا في نصر روسي إسرائيلي على ما وصفه بـ”الجيش الليبي”.

وقال دردور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” بعد اللقاءات المتكررة بين حفتر والموساد الإسرائيلي، والذي طلب فيها دعم تل أبيب، حفتر يعود للعدوان متناسيا هزائمه، على أمل أن إسرائيل لا تهزم” على حد ادعائه.

واستغل “دردور” عدم متابعة معظم الليبيين للصحف الفرنسية، لممارسة تضليله والادعاء بأن هناك تقارير لصحيفة لوموند وصحيفة موند أفريك الفرنسية المختصة في نشر الأخبار الاستخباراتية، تشير إلى أن هناك لقاءات متكررة بين ضباط من الموساد وحفتر في الأردن، نتج عنها تنفيذ إسرائيل ضربات دقيقة ضد الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق قبل هزيمته الأولى”، على حد زعمه.

وادعى أن إسرائيل مهتمة جدا بتنصيب حفتر، حتى يضم ليبيا إلى حلف إسرائيل بجانب مصر والإمارات والبحرين والسودان، لكن عوامل هزيمة “حفتر” ما زالت قائمة منذ هزيمته الأولى في تشاد ولن يحصد إلا هزيمة رابعة، على حد تعبيره.

ودعا ما يسمى وزير دفاع حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، في وقت سابق، لاتخاذ كافة التدابير لصد ومنع أي هجوم محتمل من القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، بحسب زعمه.

وادعى “النمروش” العائد من من تركيا مؤخرا، في برقية أرسلها إلى آمري المناطق العسكرية، وغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، الخميس، أن إدارة الاستخبارات العسكرية أفادت أن هناك معلومات واردة باحتمالية قيام قوات المشير حفتر بالهجوم على مدن “بني وليد – ترهونة – غريان”.

وكانت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، صرحت مؤخرا بأن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار استقبل بمقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش.

وعن دوافع النمروش لإطلاق مثل هذه التصريحات، قال مصدر عسكري مسؤول رفيع المستوى بالقيادة العامة للقوات المسلحة، إن النمروش مُعين حديثًا في حكومة الوفاق كوزير لدفاع مليشيات الزاوية تحديدًا، وهو يرفض الحوارات الجارية جملة تفصيلًا، ويرى أن الزاوية “خارج الحسبة” وتصريحاته الأخيرة كلها تصب في إطار الخلافات بين هؤلاء في المنطقة الغربية ومحاولته عرقلة هذه الحوارات بدعوى عدم إشراك الثوار الذين كان يعتبرهم مليشيات إجرامية ويعبر عن رفضه لهم عندما كان يتواصل مع القيادة العامة قبل أبريل 2019″.

وتابع المصدر لـ«صحيفة المرصد» أن كل ما هناك هو أن هذا الشخص يخشى تعديل الحكومة وفقدان منصبه خاصة مع إعلان السراج الاستقالة وكل مرة نراه يتحجج بحجة، فهذه الفترة بطبيعة الحال غير كافية للسرقة خاصة أن الميزانيات التي طلبها لم تُصرف له بعد وقد يكون هذا الإعلان ابتزازًا للحصول على ميزانية عاجلة بينما تركض المليشيات مستنفرة هنا وهناك”.

وأوضح المصدر، أن هناك مسألة سحب أردوغان لحوالي 3000 من مرتزقته السوريين من ليبيا إلى أذربيجان، وتبقى منهم في غرب البلاد قرابة 10 آلاف، ونحن نعرف أن هؤلاء لا يستطيعون القتال دون سوريين، لذلك فإن سحب تركيا لبعضهم أثار فيهم الفزع ودفعها على عدم سحب البقية”.

تزامنا مع تلك التصريحات، كلفت حكومة الوفاق أبواقها الإعلامية المتواجدة في تركيا للتسويق لتخويفات النمروش، لإيهام الجميع بأن الأمر حقيقة.

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«دعم إسرائيلي» اسطنبول تكرير العدوان حفتر دردور

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صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • لعنك الله ما ازملك يا فاسد يا بائع شرفه للاتراك وعندهم هناك تنتاك ألم تجد اكذوبه غير هذه أو انت نفذت النصيحه القائله اذا اردت الكذب فأكذب كذبه كبيره فلو صدقها واحد من المئه من المتلقيين فانت الكسبان

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    • شر البلية مايضحك….!!
      حط البراد على النار من لايعرف دردور فنان فى طياب الشاهى لكن وصفه بالمحلل السياسي هذى قوية شويه،،، أتفور براد الشاهى.. وعلى الساده المعلقين يستعوذوا من الشيطان مش يقولك فيه عجب يفلق الشكاير لكن زى مابيقولوا أكل عيش ياباشا إحنا خدامين ،تغرب فى تركيا واكذب
      عليك وقت تعيش فيه المضايع..والهوفك هوفك ننى يموت…

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  • متخلف عقليا فانت واخوانك من الكلاب المسعورة فى تركيا تمولهم قطرائيل ويشرف على قنواتكم الصهيونى عزمى بشارة عضو الكنيست الاسرائيلى ومستشار امير قطر القذر للاعلام فكلامك اى كلام لانك حمار بينما تركيا وقطر لديهما علاقات مميزة مع اسرائيل التى لا تنسى ان المشير خليفة حفتر احد ابطال حرب اكتوبر وحاصل على اعلاى وسام فى مصر وسام نجمة سيناء .
    اتفوووووه عليك غبى يادلدول لو كانت اسرائيل راضية على حفتر لجعلت كلابها المسعورة المدعومة من قطرائيل تدعمه لا تحاربه !!!!

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  • 1/5/2005الاحد يبدأ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم أول زيارة رسمية يقوم بها إلى إسرائيل (اول رئيس تركي يزور اسرئيل) لتفاصيل اكثر ابحثوا في قوقل ( زيارة اردوغان لاسرائيل 1/5/2005)

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  • .يا سلام سلم على مخك البلالنط..يا بحر العلم..يا ترعة المفهومية..يا فيلسوف الحمير..
    ليس غريبا على الخرفان التفكير بالشقلوب فهم من تصورا ان السيسى اخوانى وكانت نتيجة غباوتهم انه قضى على حكم المرشد وصادر اموالهم واذلهم ولاعجب ان تجد حمار دلدول يقول كلام غير منطقى ومقبول فايهما افضل لاسرائيل من يبنى جيش وطنى قوى يحقق السيادة الوطنية ام مليشيات ارهابية يدعمها خوان معادين للاوطان يسهل توجيهم لصالح اخوانهم الصهاينة .بالطبع اسرائيل تجنى ثمار الربيع العبرى والخراب العربى الذى نفذته دورة قطر للمياه مبولة الارهاب ولكن سبحان الله جاءت جائحة الكورونا لتفسد مخططهم

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