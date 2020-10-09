إدارة الرعاية الصحية طرابلس: وصول نصف مليون جرعة تطعيم ضد الأنفلونزا قريبا

أعل المدير التنفيذي للتطعيمات بإدارة الرعاية الصحية طرابلس د. الصادق مفتاح البهيليل التعاقد مع نصف ملون جرعة من تطعيم الأنفلونزا الموسمية، والتي من المقرر أن تصل قريبا.

وأوضح أن التطعيمات ستوزع على مستوى ليبيا، كما سيعقبها كميات أحرى ستصل إلى مليون جرعة، حسب حديثه في مقطع فيديو منشور على صفحة وزارة الصحة في حكومة الوفاق بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الخمي.

وقال البهيليل إن هذا التطعيم ليس لها علاقة بفيروس كورونا المستجد، ولا يقي منه، كما أنه مخصص لبعض «فئات الاستحقاق»، وهم العاملون في القطاع الطبي وكبار السن والسيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة.

نقص في تطعيمات

وكشف عن وجود نقص في التطعيم ضد مرض الالتهاب السحائي، بسبب عدم موافقة مصرف ليبيا المركزي على توريد جرعاته، كاشفا عن تأجيل التطعيمات للأطفال من سن 12 سنة بسبب نقص هذا التطعيم، إضافة إلى تطعم مرض الورم الحليمي.

ونصح البهليل أولياء الأمور بمتابعة أطفالهم في أخذ ما توفر من تطعيم، وذلك للأعمار من يوم إلى 18 سنة، وويؤجلون غير المتوفر، كاشفا عن توفر تطعيمات للأعمار في سن 6 و15 سنة.

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