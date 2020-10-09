في ظل الانفلات الأمني.. 7 هنود مختطفين في ليبيا ونيودلهي تسعى لإطلاق سراحهم

في ظل الانفلات الأمني الذي تعيشه ليبيا، أكدت وزارة الخارجية الهندية اختطاف سبعة من مواطنيها في بلدة الشويرف جنوب غربي ليبيا، الشهر الماضي، وأنها تجري اتصالات مكثفة مع السلطات المحلية لتأمين إطلاق سراحهم.

وأفاد متحدث باسم الخارجية الهندية، اليوم الجمعة، بأن الرعايا السبعة اختطفوا في 14 سبتمبر الماضي أثناء توجههم إلى مطار طرابلس للعودة إلى بلادهم.

وقال المتحدث إن المختطفين كانوا يعملون في شركة إنشاءات وإمدادات نفطية، مؤكدا أن السفارة الهندية في تونس تتواصل مع السلطات في ليبيا، والمنظمات الدولية العاملة هناك، لطلب مساعدتها في إنقاذ الرعايا الهنود.

يذكر أن الحكومة الهندية كانت قد حظرت بشكل كامل على رعاياها في مايو 2016 السفر إلى ليبيا بغض النظر عن الغرض من ذلك، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

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