“لجنة الأوبئة”: وضع المنطقة الغربية الوبائي يستلزم تحركًا عاجلاً

أكدت اللجنة العملية للوبائيات بأكدت اللجنة العملية للوبائيات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن الوضع الوبائي في المنطقة الغربية مقلق للغاية؛ إذا لم يتم تداركه، أن الوضع الوبائي في المنطقة الغربية مقلق للغاية؛ إذا لم يتم تداركه بشكل عاجل وحازم من خلال توفير معلومات أكثر دقة.

ودعت اللجنة العلمية، في اجتماع ناقشت خلاله المؤشرات الوبائية الخاصة بالجائحة في الأسبوعين الأخيرين، إلى ضرورة الإبلاغ المتواصل وبشكل دوري حول الوضع الوبائي والوقوف على المشاكل التي قد تقف عائقًا؛ وذلك لتحسينه والعودة التدريجية للحياة.

وأشارت اللجنة إلى أن الوضع يغلب عليه الاستقرار، لكنه يحتاج الى المزيد من بذل الجهد فيما يتعلق بالاهتمام ببرامج الرصد والتقصي المتبعة، التي ستساهم في خفض معدلات الإصابة بالمرض في الفترة القادمة.

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