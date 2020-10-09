الوطني لمكافحة الأمراض: الوضع الوبائي لكورونا في المنطقة الغربية مقلق

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إن الإصابات بفيروس كورونا تتصاعد بشكل بالغ، لاسيما بعدما سجلت الحصيلة الإجمالية ما يزيد على 40 ألف حالة في عموم البلاد خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد المركز الوطني خلال اجتماع عقدته اللجنة العلمية للوبائيات بالمركز، أن الوضع الوبائي في المنطقة الغربية يعد مقلقاً، إذا لم يتم تداركه بشكل عاجل وحازم من خلال توفر معلومات أكثر دقة.

وأشار المركز، في الوقت نفسه، إلى أن الوضع الوبائي في عموم البلاد يغلب عليه طابع الاستقرار، لافتا إلى الحاجة الملحة إلى مزيد من بذل الجهد فيما يتعلق ببرامج الرصد والتقصي المتبعة داخل البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في خفض معدلات الإصابة بالمرض في الفترة المقبلة.

وكان العدد التراكمي للإصابات بفيروس كورونا قد تصاعد أمس إلى 40292 إصابة جديدة، بينما بلغت الوفيات 616 حالة، ويأتي ذلك بعدما أعلن المركز الوطني أمس عن تسجيل 779 حالة جديدة، مشيرا إلى تصدر طرابلس قائمة الإصابات بـ410 حالات، تلتها مدينتا بنغازي بـ36 إصابة، ومصراتة بـ33.

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