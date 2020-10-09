الشحومي: على المركزي الحفاظ على الاستقرار النقدي والنظام المصرفي

قال مؤسس سوق الأوراق المالية الليبي سليمان الشحومي، إن الاحتياطيات من العملة الأجنبية لن يكون لها أي فائدة تذكر إذا لم تساهم في تحقيق استقرار نقدي.

كما قال الشحومي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”المحافظة على الاستقرار النقدي وسلامة النظام المصرفي هي أول وأهم واجبات البنك المركزي ومحافظه، وليس الحفاظ على الاحتياطيات من العملة الأجنبية، فلن يكون للاحتياطيات أي فائدة تذكر إذا لم تساهم في تحقيق استقرار نقدي ولم يكن هناك نظام مصرفي فاعل يخدم المتعاملين وقادر أن يحقق لهم متطلباتهم المصرفية بكافة أنواعها”، بحسب تعبيره.

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