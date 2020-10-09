أحوال الطقس اليوم: أجواء مغيمة على غالبية مناطق الشمال

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس معتدلا مع أجواء مغيمة على غالبية مناطق الشمال، في حين يكون مستقرا على مناطق الوسط والجنوب.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و37 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و29 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على بعض مناطق الساحل والجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و28 درجة مئوية، وبين 28 و33 درجة مئوية على الخليج وجالة والجغبوب.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و37 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 34 و37 درجة مئوية.

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