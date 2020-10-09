عاجل// الوطني لمكافحة الأمراض يعلن تسجيل 5 حالات وفاة و1076 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم الجمعة في بيان له تسجيل 5 حالات وفاة و1076 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس 08 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم (215) .

استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (3694) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1955) عينة

2.مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (126) عينة

3.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (860) عينة

4.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (66) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (222) عينة

6.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (89) عينة

7.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (80) عينة

8.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (2) عينة

9.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (288) عينة

10.مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (4) عينات

11.مختبر فرع المركز الوطني يفرن عدد (2) عينة

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

– عدد ( 2618 ) عينة سالبة

– عدد (1076) عينة موجبة ( 718 جديدة + 358 مخالطة )

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 349 حالة جديدة

عدد 114 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 92 حالة جديدة

3.الجفارة

عدد 5 حالة جديدة

4.العجيلات

عدد 1 حالة جديدة

5.الماية

عدد 5 حالة جديدة

6.النواحي الأربع

عدد 14 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

7.غريان

عدد 68 حالة جديدة

عدد 50 مخالطة

8.صبراته

عدد 20 حالة جديدة

9.جنزور

عدد 29 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

10.الزاوية المركز

عدد 13 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

11.صرمان

عدد 6 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

12.زليتن

عدد 12 حالة جديدة

عدد 15 حالة مخالطة

13.مصراتة

عدد 1 حالة جديدة

عدد 43 حالة مخالطة

14.وادي زمزم وابونجيم

عدد 17 حالة مخالطة

15.غدامس

عدد 3 حالة مخالطة

16.الزاوية الغرب

عدد 5 حالة جديدة

17.الزاوية الجنوب

عدد 6 حالة جديدة

18.الخمس

عدد 2 حالة مخالطة

19.ظاهر الجبل

عدد 4 حالة مخالطة

20.العواته

عدد 6 حالة مخالطة

21.السبيعة

عدد 1 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

22.قصر الاخيار

عدد 6 حالة جديدة

23.المنشية الجميل

عدد 7 حالة مخالطة

24.الرياينة

عدد 1 حالة جديدة

25.مسلاته

عدد 3 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

26.ترهونة

عدد 7 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

27.نسمة

عدد 3 حالة جديدة

28.باطن الجبل

عدد 23 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

29.بني وليد

عدد 2 حالة جديدة

30.الجميل

عدد 5 حالة جديدة

31.تاورغاء

عدد 1 حالة جديدة

32.سواني بن ادم

عدد 4 حالة جديدة

33.القلعة

عدد 4 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

34.الزنتان

عدد 2 حالة جديدة

عدد 17 حالة مخالطة

35.الرجبان

عدد 3 حالة جديدة

36.الحرابة

عدد 11 حالة جديدة

37.المعمورة

عدد 2 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

38.القره بوللي

عدد 5 حالة جديدة

39.زواره

عدد 38 حالة مخالطة

40.الواحات

عدد 9 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 323 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 226 حالة في طرابلس

2.عدد 22 حالة في غريان

3.عدد 4 حالات في القلعة

4.عدد 3 حالات في تازربو

5.عدد 25 حالة في صبراته

6.عدد 5 حالات في زاوية المركز

7.عدد 4 حالات في مصراته

8.عدد 5 حالات في الخمس

9.عدد 19 حالة في زليتن

10.عدد 7 حالات في العوينية

11.عدد 3 حالات في الزنتان

تفاصيــــــل الــــ ( 5 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في القره بوللي

2.عدد 1 حالة في صبراته

3.عدد 1 حالات في العجيلات

4.عدد 2 حالات في زليتن

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 41368

2.الحالات النشطة : 17294

3. المتعافين : 23453

4. الوفيات : 621

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