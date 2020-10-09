“البهيليل”: لدينا نقص في التطعيم ضد “الالتهاب السحائي” بسب رفض “الكبير” توريده

كشف المدير التنفيذي للتطعيمات بإدارة الرعاية الصحية طرابلس، د.الصادق مفتاح البهيليل، عن وجود نقص في التطعيم ضد مرض الالتهاب السحائي، وذلك بسبب عدم موافقة مصرف ليبيا المركزي على توريد جرعاته، معلنا تأجيل التطعيمات للأطفال من سن 12 سنة بسبب نقص هذا التطعيم، إضافة إلى تطعيم مرض الورم الحليمي.

جاء ذلك بحسب حديثه في مقطع فيديو منشور على صفحة وزارة صحة حكومة الوفاق، بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأوضح “البهيليل” أنه تم التعاقد على نصف مليون جرعة من تطعيم الأنفلونزا الموسمية، والتي من المقرر أن تصل قرييا، مؤكدا أن التطعيمات ستوزع على مستوى ليبيا، كما سيعقبها كميات أحرى ستصل إلى مليون جرعة.

وأكد “البهيليل” أن هذا التطعيم ليس لها علاقة بفيروس كورونا المستجد، ولا يقي منه، كما أنه مخصص لبعض “فئات الاستحقاق”، وهم العاملون في القطاع الطبي وكبار السن والسيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة.

ونصح “البهليل” أولياء الأمور بمتابعة أطفالهم في أخذ ما توفر من تطعيم، وذلك للأعمار من يوم إلى 18 سنة، ويؤجلون غير المتوفر، كاشفا عن توفر تطعيمات للأعمار في سن 6 و15 سنة.