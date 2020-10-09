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الهند تعلن اختطاف 7 من مواطنيها في ليبيا

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الخارجية الهندية اختطاف سبعة من مواطنيها في ليبيا، مشيرة إلى أنها تجري اتصالات مع السلطات الليبية لتأمين إطلاق سراحهم.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية الهندية بأن الرعايا السبعة اختطفوا من بلدة “الشويرف” في 14 سبتمبر الماضي، وكانوا حينها في طريقهم إلى مطار طرابلس للعودة إلى بلادهم.

وأوضح أن المختطفين كانوا يعملون في شركة إنشاءات وإمدادات نفطية، مؤكدًا أن السفارة الهندية في تونس تتواصل مع الحكومة والمنظمات الدولية العاملة لطلب المساعدة في إنقاذ الرعايا الهنود.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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