ليبيا الان

«الغرياني»: التطبيع مع عدونا «حفتر» يشبه التطبيع مع «إسرائيل»

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المفتي المعزول من مجلس النواب الليبي، الصادق الغرياني، إن الحوارات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الليبين وتفرضها ما هي إلا تطبيع مع العدو المهزوم لإنقاذه، في إشارة إلى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، على حد زعمه.

وزعم الصادق الغرياني، عبر قناة “التناصح” التي يمولها وتبث من تركيا، أن الحوار الموجود الآن سواء في أبوزنيقة المغربية أو مدينة الغردقة المصرية، يشارك فيه أناس غير مخولين، ولا أرى إلا أنه نوع من تطبيع آخر مع العدو، يشبه تطبيع الإمارات ودول أخرى مع إسرائيل”.

وادعى الغرياني:” أنهم يرديون أيضا أن يطبعوا مع عدوهم بعد ما فعل بهم ما فعل ولا يغيب عن أذهان أحد ما حدث، ولا نريد أن نضيع الوقت على جرائمه”.

وتابع الغرياني:” نذهب إلى هذا العدو ونتملقه ونعطيه بعض المناصب مجانا وهو مهزوم وفعل بنا ما فعل، وما يحدث نوعا من التطبيع مع العدو”.

واختتم:” ندعو الله أن يهديكم ليكفوا عنه ويجتمعوا على كلمة سواء تخرج بليبيا إلى بر النجاة” على حد قوله.

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الأمم المتحدة التطبيهع الحوارات الصادق الغرياني المناصب حفتر

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • امر طبيعى ان يكون المشير خليفة حفتر عدوا لارهابى مثلك عدو للشعب الليبى كله اما الصهاينة فهم من ينفقون عليك يامتنطع فقناتك يشرف عليها عزمى بشارة عضو الكنيست الاسرائيلى مستشار امير قطر القذر واسرائيل صديقة لاردوغان وتميم وتربطهم علاقات حميمة ورغم انفك وانف اردوغان فان المشير خليفة حفتر هو الرئيس القادم لليبيا بارادة الشعب فهو من يسيطر على معظم ارض ليبيا فكيف يكون مهزوما ياحقير من يسيطر على اقليمى برقة وفزان بالكامل وجنوب اقليم طرابلس والهلال النفطى وسرت وقراره ينفذ على اى وحدة عسكرية بها بينما ماتبقى من ارض مقسمة على مليشيات متناحرة خارج السيطرة وحتما سيقوم الجيش الوطنى بحلها او سحقها خاصة وان المعتوه اردوغان بنسحب الان من ليبيا بعد ان عجز فى تخطى الاحمر للوصول لمنابع النفط بعد ان وعد الشعب التركى بالسيطرة عليها عندما ظهر على الشاشة امام خريطة لها ولتغطية فضيحته اتجه الى ازربيجان بعد ان ايقن ان النفط والغاز بعيد عن شنبه والان الاخوان فى أسوأ حالاتهم على يد عدوكم حفتر الذى سحق كلابكم فى بنغازى ودرنة والهلال النفطى والجنوب بالكامل فاذا كنت ترى هذه هزيمة له فعليك الذهاب لقرقارش يامهبول

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  • يامهبول اسطنبول مصيركم حدده رسول الله بعد هلاك جيش الدعارة التركى وفتح اسطنبول واقتسام غنائمها وقد تكون انت والساعى من نصيبى كعبيد عند اقتسام الغنائم
    يمكن تقسيم الأحاديث الواردة في فتح ” القسطنطينية ” – وهي مدينة ” إسطنبول ” اليوم – إلى ثلاثة أقسام :

    القسم الأول : الأحاديث الصحيحة

    الحديث الأول :

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ، مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ ، فَإِذَا تَصَافُّوا ، قَالَتِ الرُّومُ : خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ . فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ : لَا ، وَاللهِ لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا . فَيُقَاتِلُونَهُمْ ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا ، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ ، أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ ، وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ ، لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا ، فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ ، قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ ، إِذْ صَاحَ فِيهِمِ الشَّيْطَانُ : إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ ، فَيَخْرُجُونَ ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّأْمَ خَرَجَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ ، يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ ، إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّهُمْ ، فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ ، فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ ) رواه مسلم في ” صحيحه ” (2897) من طريق سليمان بن بلال ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه .

    الحديث الثاني :

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوَهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ ، فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا ، فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ ، قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا الَّذِي فِي الْبَحْرِ ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّانِيَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْآخَرُ . ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيُفَرَّجُ لَهُمْ ، فَيَدْخُلُوهَا فَيَغْنَمُوا ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ ، فَقَالَ : إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ ، فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ ) رواه مسلم في ” صحيحه ” (2920) .

    الحديث الثالث (موقوف):

    عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ ، صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ وَهُوَ بِالْفُسْطَاطِ [الخيمة] فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ أَغْزَى النَّاسَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ . فَقَالَ : ( وَاللهِ لَا تَعْجِزُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ [من أيام الله] إِذَا رَأَيْتَ الشَّامَ مَائِدَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ ) [مائدة رجل واحد] أي : من المسلمين ، وذلك بأن يكون أميراً فيه ، والمراد إذا كان أمير الشام من المسلمين .

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