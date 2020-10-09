«الغرياني»: التطبيع مع عدونا «حفتر» يشبه التطبيع مع «إسرائيل»

قال المفتي المعزول من مجلس النواب الليبي، الصادق الغرياني، إن الحوارات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الليبين وتفرضها ما هي إلا تطبيع مع العدو المهزوم لإنقاذه، في إشارة إلى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، على حد زعمه.

وزعم الصادق الغرياني، عبر قناة “التناصح” التي يمولها وتبث من تركيا، أن الحوار الموجود الآن سواء في أبوزنيقة المغربية أو مدينة الغردقة المصرية، يشارك فيه أناس غير مخولين، ولا أرى إلا أنه نوع من تطبيع آخر مع العدو، يشبه تطبيع الإمارات ودول أخرى مع إسرائيل”.

وادعى الغرياني:” أنهم يرديون أيضا أن يطبعوا مع عدوهم بعد ما فعل بهم ما فعل ولا يغيب عن أذهان أحد ما حدث، ولا نريد أن نضيع الوقت على جرائمه”.

وتابع الغرياني:” نذهب إلى هذا العدو ونتملقه ونعطيه بعض المناصب مجانا وهو مهزوم وفعل بنا ما فعل، وما يحدث نوعا من التطبيع مع العدو”.

واختتم:” ندعو الله أن يهديكم ليكفوا عنه ويجتمعوا على كلمة سواء تخرج بليبيا إلى بر النجاة” على حد قوله.