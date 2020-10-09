الخارجية الهندية تعلن اختطاف 7 من مواطنيها في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اختطاف سبعة مواطنين هنود كانوا يعملون في شركة إنشاءات وإمدادات نفطية ليبيا.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الهندية أنوراغ سريفاستافا، أن حادثة الاختطاف وقعت في منطقة الشويرف الواقعة جنوب غرب ليبيا في 14 سبتمبر الماضي، وذلك أثناء توجه الرعايا الهنود إلى مطار طرابلس للعودة إلى بلادهم.

وقال سريفاستافا، “الحكومة على اتصال بأفراد عائلاتهم ونود أن تؤكد لهم أننا نبذل كل الجهود الممكنة بالتشاور والتنسيق مع السلطات الليبية، ورب العمل لتعقب مواطنينا، وتأمين إطلاقهم من الأسر في أقرب وقت ممكن”، مشيرا إلى أن الخاطفين “اتصلوا برب العمل وعرضوا عليه الصور كدليل على أن المواطنين الهنود بخير وبصحة جيدة”.