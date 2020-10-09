الثني يوافق على مقترح وزاة التعليم بإعادة يوم السبت يوما دراسيًا عاديًا

ليبيا – أكد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الخميس على ضرورة اتباع كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة وباء كورونا المعتمدة من قبل اللجنة الطبية الاستشارية والموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية،وذلك في مختلف الجامعات والمعاهد العليا عقب قرار استئناف الدراسة.

الثني أطلع بحسب المكتب الاعلامي للحكومة الليبية خلال اجتماع عقده مع وزير التعليم فوزي بومريز على سير العملية التعليمية بالجامعات والمعاهد العليا.

كما اطلع على المشاريع الخاصة بقطاع التعليم التي تم تنفيذها وأهمها افتتاح مقر جامعة محمد بن علي السنوسي في مدينة البيضاء.

وناقش الاجتماع خطة انطلاق الدراسة في العام القادم حيث وافق رئيس الحكومة على مقترح الوزارة في إعادة يوم السبت يوما دراسيا عاديا وليس عطلة رسمية.

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