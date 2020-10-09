السعيدي: نحذر من مناورات التيار الإخواني الذي يستميت لإفساد المشهد الليبي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن الدين المحلي هو للدولة الليبية وليس دين الشرق وحده و للجيش الوطني كما يزعم البعض.

السعيدي وفي تصريح خاص لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الجمعة أوضح أن ديون لطرابلس والغرب عموما تقدر بأكثر من 60 مليار دينار سيتم تضمينها بالدين المحلي للدولة.

وبيّن أن تدبير أغلب الاحتياجات والنفقات العامة بالشرق كان خلال السنوات السابقة عن طريق الاستدانة من المصارف وهو ما ينفي الحصول على أموال من عوائد النفط،محذرا مما وصفه بـ”مناورات التيار الإخواني”الذي يستميت لإفساد المشهد دائما في اللحظات الأخيرة ومعربا عن تفاؤله بصمود الاتفاق حتى اللحظة الراهنة.

عضو مجلس النواب انتهى قائلاً: “نعم الإخوان وقيادات التشكيلات العسكرية يستميتون لإفساد المشهد ولكنهم لا يملكون تحقيق ذلك، في ظل ما يصدر من توجيهات دولية بضرورة تفكيك الميليشيات، فضلا عن عدم تحرك حليفتهم تركيا إلا بإذن أميركا التي لم تبد اعتراضا على اتفاق النفط، بل أصدرت سفارتها بليبيا بياناً أعربت فيه عن شعورها بالارتياح بعد تنفيذه”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية