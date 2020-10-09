البهيليل: نترقب وصول نصف مليون جرعة تطعيم ضد الإنفلونزا

أعلن المدير التنفيذي للتطعيمات بإدارة الرعاية الصحية بطرابلس، الصادق مفتاح البهيليل، التعاقد على نصف ملون جرعة من تطعيم الإنفلونزا الموسمية، مبينا أنه من المقرر أن تصل الجرعات قريبا.

وأوضح البهيليل، في مقطع فيديو، نشرته وزارة الصحة في حكومة الوفاق غير المعتمدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس، أن التطعيمات ستوزع على مستوى البلاد، مشيرا إلى أنها سيعقبها كميات أخرى تصل إلى مليون جرعة.

وقال البهيليل إن هذه التطعيمات ليس لها علاقة بفيروس كورونا، لكنه مخصص لبعض «فئات الاستحقاق»، وهم العاملون في القطاع الطبي وكبار السن والسيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار البهيليل إلى أن عدم موافقة مصرف ليبيا المركزي على توريد جرعات التطعيم ضد مرض الالتهاب السحائي أدى إلى وجود نقص كبير في تطعيماته، كاشفا عن تأجيل التطعيمات للأطفال من سن 12 سنة بسبب نقص هذا التطعيم، إضافة إلى تطعيم مرض الورم الحليمي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24