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المحجوب: الهدف الأساسي للمليشيات من فتح النفط هو نهب الأموال التي من دونها ينتهي وجودهم

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

عبر مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، خالد المحجوب، عن استغرابه من التوجه الرافض في الغرب لاتفاق إعادة إنتاج وتصدير النفط.

وتساءل في تصريح صحفي، «أليست قيادات الغرب هي التي كانت تندد على الدوام بإغلاق النفط ، وبتأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية للوطن والمواطن؟». مضيفا «الآن وبعد أن فُتح النفط، وأعلن أنه ستتم مراقبة إنفاق عوائده لضمان توزيعها بشكل عادل، وتوجيهها لصالح الوطن والمواطن، أبدوا رفضهم».

وأكمل المحجوب: أن هذه الأصوات هي المُرتهنة لتنظيم الإخوان وتركيا، ومعها الميليشيات المسلحة في طرابلس، تندد بالاتفاق وترفض مراقبة عوائده».

واعتبر المحجوب أن الهدف الأساسي لهذه الميليشيات، وما اسماها بـ«القيادات الفاسدة في طرابلس»، هو «نهب الأموال التي من دونها ينتهي وجودهم هناك»، متسائلا عن مصير عوائد النفط خلال السنوات الماضية، التي كانت تصب بالمصرف المركزي طرابلس، والتي تقدر، بالمليارات، ولم تذهب إلى جيوب الليبيين، ولم توجه إلى تحسين معيشتهم، في وقت أصبحوا يقفون فيه طويلاً أمام المصارف لتسلم رواتبهم».

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قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • كلاب اردوغان الان فى أسوأ حالاتهم وفرصة ذهبية عقب الانتخابات الامريكية ان يتقدم الجيش الوطنى من الشرق والجنوب بدعم مصرى لتحرير ما تبقى من ارض ووقتها سيهرب الاتراك فهم يعرفون جيدا ان الجيش المصرى متخصص فى ابادة الجيش التركى ارجعوا للتاريخ لمعركتى قونية ونصيبين تجدوا مايسركم

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  • النفط مفتوح من عندكم فالشرق ـ مستمعين بيه المصرية يعبوا ويرفعوا تقول الشرق ولت محافظة دمنهور ـ .!!!!
    والخليجين من النفط حتى الغاز حتى الحيونات البرية والصقور الليبية والطيور الجارحة والطيور المهاجرة الليبية الأصيلة رفعوهم للخليج من ذقونكم في مناطق ليبيا الجبلية والصحراوية ـ
    كلها صقور ليبية ـ وخلي موضوع الاثار في الشرق يحفروا في تراب ليببيا زي الجرذان …قالوا يبحثوا على عظام ديناصور قديم ..!!!!
    زيدوا هزوا روسكم وقولوا مليشيات وما ادراك ـ حفتر لين جنبه يوجع فيه من الايباري ونفخ الراس الى مدايرينهوله … الهو بمناطقكم المستباحة من الخليج ومصر .. وياسركم من الصداع والنفخ .

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