استنكار دولي لجريمة حرق مهاجر نيجيري حتى الموت في طرابلس

أدت جريمة حرق مهاجر نيجيري على يد ميليشيات في العاصمة طرابلس إلى موجة كبيرة من الاستنكار الدولي حيث تمثل الجريمة ذروة التوحش الذي وصلت إليه، كما تجسد قمة التقاعس المحلي و الدولي في اتخاذ إجراءات رادعة ضد مرتكبيها.

حيث أفادت وكالة أسوشيتد برس للأنباء، بأن عاملا مهاجرا تم حرقه حياً حتى الموت في العاصمة طرابلس، في أحدث الانتهاكات التي يواجهها المهاجرون واللاجئون في ليبيا التي مزقتها الحرب.

ونقلت الوكالة عن الأمم المتحدة ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة أن “ثلاثة ليبيين اقتحموا، يوم الثلاثاء، مصنعا في منطقة تاجوراء بطرابلس حيث يعمل مهاجرون أفارقة، واعتقلوا أحد العمال، وهو نيجيري الجنسية، وسكبوا البنزين عليه، وأضرموا فيه النار”.

وأشارت الوكالة، إلى أن الجهتين لم تكشفا الدوافع أو الأسباب لهذه الجريمة المروعة.

وبحسب ما صرّح بهِ مسؤولون في حكومة الوفاق غير المعتمدة، أن ثلاثة مهاجرين آخرين أصيبوا بحروق ويخضعون للعلاج في احدى المستشفيات.

وقال رئيس المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، فريدريكو سودا: إنه “تم حرق الشاب حياً، مرة أخرى في جريمة لا معنى لها ضد المهاجرين في البلاد”.

أما المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال إنه “في بعض الأحيان تعجز في وصف ما يتم ارتكابه في العديد من الأماكن”.، داعيا إلى “تقديم المسؤولين عن مثل هذه الجريمة الشنيعة إلى العدالة”.

وأشار دوجاريك إلى أن ما حدث يوضح، أننا بحاجة إلى التأكيد مرة أخرى، على مدى خطورة ليبيا بالنسبة للمهاجرين واللاجئين.

والجريمة سبقتها جرائم أخرى من المليشيات بحق المهاجرين غير الشرعيين، وتنوعت بين قتل واستغلال جنسي وخطف لطلب الفدية واستغلال عسكري وسط توقعات بالمزيد منها.

ويشير التقرير الأخير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 70 مهاجرا قد لقي حتفه في 2020، بينهم 30 شخصًا على الأقل قتلوا على أيدي تجار البشر في منطقة “مزدة” جنوب غربي طرابلس أواخر مايو الماضي، إضافة إلى وفاة نحو 1750 لاجئا ومهاجرًا بينهم نساء وأطفال عامي 2018 و2019. ��

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