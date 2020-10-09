«السفير الأمريكي»: حان الوقت للبدء في الحد من التدخل الأجنبي في ليبيا

نقلت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، عن وكالة الأناضول التركية، قول السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن بلاده تدعم جهود وساطة الأمم المتحدة لجمع الفرقاء الليبيين وضمان وقف دائم لإطلاق النار.

ودعا السفير نورلاند، في تصريحاته لوكالة الأناضول، الأطراف الليبية والجهات الأجنبية ذات الصلة إلى دعم محادثات الحوار وتجنب اتخاذ أي خطوات من شأنها تقويض استقرار ليبيا وخرق وقف إطلاق النار الحالي، على حد قوله.

وشدد على أن الوقت قد حان للبدء في الحد من التدخل العسكري الأجنبي بما في ذلك المرتزقة والشركات العسكرية الأجنبية والمقاتلين الأجانب في ليبيا.

وأكد السفير الأمريكي، أن الدور التركي ساهم في بدء المفاوضات الجارية برعاية الأمم المتحدة بخصوص حل الأزمة، مشيرا إلى أن بلاده تقف ضد أي تصعيد عسكري في ليبيا.

وكان سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، قال في وقت سابق، إنه يجري مشاورات مع المسؤولين الأتراك في أنقرة، مضيفا في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في ليبيا على “تويتر”، أن زيارته التي يجريها إلى تركيا تأتي بهدف بحث أفضل السبل لدعم وقف التصعيد والحوار السياسي الليبي بطريقة بناءة تعيد السيادة الكاملة إلى ليبيا”.

وكان «نورلاند»، قد أعلن في تغريدة سابقة أنه أجرى “في القاهرة مشاورات مثمرة مع اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، بمشاركة السفير الأمريكى لدى القاهرة، جوناثان كوهين، حول كيفية دعم منتدى الحوار السياسي الليبي وتهدئة حقيقية في ليبيا”.