شركة البريقة تؤكد استعدادها لتزويد الجنوب بالوقود «حال توفير الضمانات الأمنية»

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط أنها مستعدة لتزويد المنطقة الجنوبية بالوقود، في حال إتمام التنسيق بين الجهات الأمنية المختلفة وتوفير الضمانات الأمنية.

جاء ذلك خلال اجتماع في مستودع مصراتة النفطي، أمس الخميس، لوضع خطة مدروسة لتزويد بلديات ومناطق الجنوب بالكامل بالمشتقات النفطية كالوقود بنوعيه وغاز الطهي، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكشف مندوب المنطقة الأمنية مصراتة، المشارك في الاجتماع، عن مساعٍ لإعداد الترتيبات الأمنية في القريب، لإمكانية استئناف عمليات نقل الوقود، مؤكدا ضرورة تنسيق الجهات الأمنية فيما بينها لضمان سلامة السائقين والشاحنات.

ويوم الثلاثاء الماضي، بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان، مع رئيس الأركان العامة لقوات حكومة الوفاق، فريق أول ركن محمد الحداد، وضع آليات لضمان توفير الوقود لمناطق الجنوب.

وأكد الحداد «استعداد القوات التابعة للجيش الليبي حماية وتأمين وصول ناقلات الوقود إلى مناطق الجنوب بالتنسيق مع وزارة الداخلية».

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