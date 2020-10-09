بعد تعليمات النمروش.. قوات تابعة للوفاق ترفع درجة التأهب

أعلن المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب، أن أحد القوات التابعة لقوات الوفاق والتي يطلق عليها “قوة الشهيد 11-20″، رفعت درجة التأهب والاستعداد بكامل أفرادها وعتادها، وعلى جاهزية تامة للتعامل مع أي طارئ.

وأوضح المركز الإعلامي لبركان الغضب في تغريدة عبر تويتر، أن الخطوة تأتي تنفيذاً لتعليمات وزير الدفاع المفوض بالوفاق صلاح الدين النمروش، باتخاذ كافة التدابير لصد أي هجوم محتمل.

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وكانت حكومة الوفاق قالت في وقت سابق إن لديها معلومات عن إمكانية قيام الجيش الليبي بهجوم على بعض المدن غرب البلاد داعية قواتها إلى الاستعداد تأهبا لأي تطور قد يحصل.

ونقلت وسائل إعلام مقربة من الوفاق أن “وزير الدفاع” صلاح النمروش وجه برقية إلى قادة في عمليات المنطقة الغربية تدعوهم للاستعداد لأي هجوم قد يحصل في مدن غريان وترهونة وبني وليد.

وتأتي تصريحات مسؤولي الوفاق وسط حالة من الهدوء التي بدأت إثر قرار ثنائي بوقف إطلاق النار منذ وسط أغسطس الماضي، وفي ظل تطورات سياسية نحو حل شامل للأزمة.