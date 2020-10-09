“سرت للنفط” تُزود مصنع إسمنت الهواري بمنظومة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية

قامت إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة لشركة سرت للنفط والغاز بتركيب منظومة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بمصنع إسمنت الهواري، وذلك لتغذية منظومة الاتصالات الخاصة به وربطها بمنظومة الطلحية ومنظومة شمال بنغازي ومنظومة موقع بنينا.

كما قدمت الشركة الدعم الفني لإدارة النهر الصناعي وشرعت في تركيب هوائي بموقع الطلحية بقدرة 8.5 غيغا، وبرج آخر عند كم 80 وربطها ببعض.

وإلى جانب ذلك قامت الشركة بمد شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز بكابل نحاسي بطول 160 متراً يصل محطة السنتمترية ببريد الفويهات إلى مقطورة الاتصالات الخاصة بشركة سرت بسعة 100 Pair وتم ربطه بالكابل البحري ومنظومة راس لانوف، وذلك لتسهيل الاتصال والتواصل بين الشركتين.

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