كورونا في ليبيا.. أكثر من 1000 إصابة في 24 ساعة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1076 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر إحصاء له والذي صدر ظهر الجمعة.

وأشار بيان المركز الوطني إلى أن الإصابات الجديدة سُجلت من إجمالي 3694 عينة تم استلامها.

وذكر المركز الوطني أن العدد الأكبر للإصابات كان من نصيب العاصمة طرابلس ذات الكثافة السكانية العالية حيث تم تسجيل 349 حالة جديدة، و114 حالة إصابة مخالطة ليستمر المركز في تسجيل الحالات الجديدة التي تفوق دوماً الحالات المخالطة.

أرقام المركز اليوم أشارت إلى تسجيل 323 حالة حالة شفاء، منها 226 حالة في طرابلس العاصمة، بينما تم تسجيل 22 حالة شفاء في مدينة غريان و25 حالة في مدينة صبراتة.

وارتفعت كذلك أعداد الوفيات، فقد تم تسجيل 5 حالات وفاة جراء الفيروس، 2 منها في زليتن، وواحدة في القره بوللي، وواحدة في صبراتة، وواحدة في العجلات.

وبعد الأرقام الأخيرة وصل إجمالي إصابات كورونا في ليبيا إلى 41860 حالة، والوفيات إلى 621 حالة، فيما ارتفع إجمالي المتعافين إلى 23453 حالة.

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