«أوغلو»: على أردوغان وحاشيته الكشف عن مصدر ثرواتهم إذا أراد أن يتحلى الأتراك بالصبر

قال رئيس حزب المستقبل، ورئيس الحكومة السابق في تركيا، أحمد داود أوغلو، الخميس، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ليس له الحق في حث المواطنين على التحلي بالصبر، إلا إذا أوضح للشعب مصدر ثروته الشخصية هو وحاشيته.

وبحسب موقع «كورونوس»، فإن داود أوغلو، أكد في اجتماع للحزب، أنه لا يصح استخدام المبادئ الدينية في توجيه المواطنين إلى التحلي بالصبر في هذا السياق لأن هذا يسيء إلى الدين.

وعلى صعيد متصل، قال مدير الخزانة والتكاليف في حزب المستقبل، سيركان أوزكان: «إن تركيا تمر بأزمة إدارة في ظل النظام الرئاسي، فالديون الخارجية الحالية تبلغ 430 مليار دولار، وعلينا أن ندفع 176 مليار دولار في الأشهر الـ12 المقبلة، ويبلغ صافي عجز العملة الأجنبية للبنك المركزي 53 مليار دولار» حسبما نقلت “تركيا الآن”.

ولفت إلى أن الحكومة لا تفعل الكثير بشأن تطوير الاقتصاد. بما أن البلاد يديرها فريق جاهل اقتصاديًا، فقد باعوا 120 مليار دولار من العملات الأجنبية لموازنة قيمة التبادل بشكل غير قانوني. وعلى الرغم من ذلك، أصبح الدولار بـ 8 ليرات.