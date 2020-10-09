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إيطاليا.. ضغوط برلمانية لحل أزمة الصيادين المحتجزين في ليبيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب عضوان في البرلمان الأوروبي ينتميان لحزب فورزا إيطاليا، طالبا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والامنية جوزيب بوريل بالتدخل بشأن احتجاز 18 صيادا إيطاليا من قبل السلطات في بنغازي.

وجاء في الرسالة التي طالبت بإجابة مكتوبة من بوريل أنه حتى الآن لم تتمكن الحكومة الإيطالية من حل هذه الأزمة، وأن هناك حاجة إلى حلول عاجلة مع الأخذ في الاعتبار أنه في الأسابيع المقبلة، سيتعرض الصيادون لعملية محاكمة.
كما طلب البرلمانيان من بوريل توضيح الإجراءات الدبلوماسية التي ينوي اتخاذها ضد السلطات الليبية لتجنب تكرار مثل هذه التصرفات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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