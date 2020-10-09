“مؤتمر شبابي” في تويوة يقف على متطلبات المرحلة الانتقالية

انطلقت اليوم الجمعة في منتجع قمر الصحراء بمنطقة تويوة أعمال المؤتمر الشبابي الأول بتنظيم من مؤسسة عبور، بعنوان (ماذا يجب أن يكون في مسار الحوار الليبي).

اللجنة المنظمة للمؤتمر الشبابي ذكرت أن الحاضرين هم من مختلف المكونات الثقافية الليبية وسيناقشون على مدار يومين المرحلة الانتقالية ومتطلباتها بالإضافة إلى المسار الدستوري وماذا يجب أن يكون في مسار الحوار الليبي المزمع عقده برعاية البعثة الأممية.

ويحضر المؤتمر أكثر من 60 شابا وشابة ممثلين عن كل مناطق ليبيا، للوقوف على مطالب هذه الشريحة التي تمثل أكثر من 65% من سكان ليبيا خلال المرحلة القادمة، والخروج بتوصيات واضحة تكون بمثابة مستند يعتمد عليه من سيتم ااختيارهم لتمثيلهم في جلسات مسار الحوار السياسي الليبي المزمع عقده خلال الشهر القادم برعاية البعثة الأممية.

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