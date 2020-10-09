«مليشيا الصمود»: على «ثوارنا» الالتحاق بالمعسكرات «لتلبية نداء الوطن»

دعا ما يعرف بـ”لواء الصمود” بإمرة صلاح بادي المُعاقب دولياً، جميع ما سماها “الكتائب” المنضويه تحته، إلى سرعة الالتحاق بالمعسكرات التابعة.

“اللواء” قال في بيان على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الجمعة: “إلي جميع الكتائب المنضوية تحت لواء الصمود وإلي كل ضباط وضباط الصف وجنود ومقتالين من الثوار الالتحاق بالمعسكرات التابعة للواء الصمود في طرابلس وابوقرين ومصراتة، لتلبية نداء الوطن فالوقت يداهمنا حان وقتكم يا رجال” وفق تعبيره.

ودعا ما يسمى وزير دفاع حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، في وقت سابق، لاتخاذ كافة التدابير لصد ومنع أي هجوم محتمل من القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، بحسب زعمه.

وادعى “النمروش” العائد من من تركيا مؤخرا، في برقية أرسلها إلى آمري المناطق العسكرية، وغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، الخميس، أن إدارة الاستخبارات العسكرية أفادت أن هناك معلومات واردة باحتمالية قيام قوات المشير حفتر بالهجوم على مدن “بني وليد – ترهونة – غريان”.

وكانت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، صرحت مؤخرا بأن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار استقبل بمقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش.

وعن دوافع النمروش لإطلاق مثل هذه التصريحات، قال مصدر عسكري مسؤول رفيع المستوى بالقيادة العامة للقوات المسلحة، إن النمروش مُعين حديثًا في حكومة الوفاق كوزير لدفاع مليشيات الزاوية تحديدًا، وهو يرفض الحوارات الجارية جملة تفصيلًا، ويرى أن الزاوية “خارج الحسبة” وتصريحاته الأخيرة كلها تصب في إطار الخلافات بين هؤلاء في المنطقة الغربية ومحاولته عرقلة هذه الحوارات بدعوى عدم إشراك الثوار الذين كان يعتبرهم مليشيات إجرامية ويعبر عن رفضه لهم عندما كان يتواصل مع القيادة العامة قبل أبريل 2019″.