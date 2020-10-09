الكشف على خط تصدير النفط الخام الواصل من حقل الفيل إلى مجمع مليته (صور)

انتهت الإدارة العامة للعمليات بشركة مليته للنفط والغاز من الكشف اللازم على خط تصدير النفط الخام 30 بوصةلإعادة تشغيل حقل الفيل .

وقالت شركة مليتة انه تعذر تنفيذ عملية الكشف الدورية على خط تصدير النفط الخام الممتد من حقل الفيل الى مجمع مليته الصناعي بمسافة 742 كيلومتر وذلك بسبب الظروف الامنية السائدة في تلك المنطقة اضافة للوضع الصحي المتمثل في تفشي فيروس كورونا .

واضافت ان الفريق المكلف من جميع أقسام الحقل للقيام بأعمال الكشف تم تجهيزه بالسيارات والمعدات والاجهزة اللازمة لعملية الكشف من أجهزة قياس وإتصالات وغيرها كشف خلال رحلة استغرقت ثلاثة أيام على الخط لمسافة 205 كيلومتر من نقطة الانطلاق وهي حقل الشرارة التابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية الى النقطة المسماة RB03.

واوضحت بان الفريق المكلف جمع البيانات اللازمة على طول الخط وأخد العينات والكشف على حالة خط التصدير والمحطات وتقوم إدارة العمليات وادارة الحقل باعداد التقارير الفنية والاعداد لتنفيذ بعض الاعمال التصحيحية اللازمة ليتسنى إعادة التشغيل بالشكل الأمن والمطلوب.

واشارت الشركة الى ان الفريق واجه خلال هذه الرحلة العديد من الصعوبات، منها تضاريس المنطقة الرملية والصعبةً جداً بالاضافة للظروف المناخية القاسية التي كانت سببا في صعوبة التنقل والكشف .