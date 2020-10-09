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وفد من “نواب طرابلس” يبحث مسار “المصالحة والحوار” في مالطا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل وفد من أعضاء مجلس النواب المنعقد بطرابلس إلى مالطا حيث التقى وزير الخارجية والشؤون الأوروبية إيفاريست بارتولو.

وبحسب الخارجية المالطية فقد ناقش اللقاء آخر التطورات في ليبيا ومستقبل الحوار السياسي والوحدة الوطنية والمصالحة، حيث أبدى الوزير المالطي استعداد بلاده لدعم الجهود المبذولة من أجل استقرار ليبيا.

وأشار الوزير إلى أن أي مبادرة للسلام والوحدة يجب أن تكون تحت مظلة الأمم المتحدة وعملية برلين، مشيدا بالاتفاق على وقف إطلاق النار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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