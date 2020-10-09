شركة البريقة تبدي استعدادها لتزويد مناطق الجنوب بالوقود وغاز الطهي

قالت شركة البريقة لتسويق النفط انها علي إستعداد لتزويد المنطقة الجنوبية بالوقود في حال إتمام التنسيق بين الجهات الأمنية المختلفة .

وأوضح مندوب المنطقة الأمنية مصراتة بأن هناك مساعي لترتيب الظروف الأمنية لإمكانية أستئناف عمليات نقل الوقود مؤكدا علي ضرورة التنسيق بين الجهات الأمنية بينها لضمان سلامة السائقين والشاحنات والشركة على استعداد للبدء فوراً بعمليات التزويد شرط توفر الضمانات الأمنية من الجهات المختصة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد بمستودع مصراتة النفطي المصدر الرئيسي المزود لمناطق الجنوب بالمشتقات النفطية من الوقود وغاز الطهي .