الهند تعلن اختطاف سبعة من رعاياها في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت الهند اختطاف سبعة من رعاياها في ليبيا منتصف الشهر الماضي، مشيرة إلى أنها تجري اتصالات مع السلطات المحلية لتأمين إطلاق سراحهم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أنوراغ سريفاستافا، أن رعاياهم السبعة اختطفوا من بلدة الشويرف الواقعة جنوب غرب ليبيا في 14 سبتمبر الماضي، وكانوا حينها في طريقهم إلى مطار طرابلس للعودة إلى بلادهم.

وقال سريفاستافا: “الحكومة على اتصال بأفراد عائلاتهم وتود أن تؤكد لهم أننا نبذل كل الجهود الممكنة بالتشاور والتنسيق مع السلطات الليبية، ورب العمل لتعقب مواطنينا، وتأمين إطلاقهم من الأسر في أقرب وقت ممكن”، مبينا أن المختطفين كانوا يعملون في شركة إنشاءات وإمدادات نفطية.

وروى سريفاستافا تفاصيل عن الخاطفين، مشيرا إلى أن هؤلاء “اتصلوا برب العمل وعرضوا عليه الصور كدليل على أن المواطنين الهنود بخير وبصحة جيدة”، على حد قوله.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الهندية، أن سفارة بلادهم في تونس تتواصل مع الحكومة الليبية، والمنظمات الدولية العاملة هناك، لطلب مساعدتها في إنقاذ الرعايا الهنود.

وكانت الحكومة الهندية قد منعت رعاياها في مايو 2016 بشكل كامل من السفر إلى ليبيا بغض النظر عن الغرض من ذلك، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.

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