بطول 742 كيلو متر.. الكشف على خط النفط الواصل من حقل الفيل إلى «مليته»

ضمن استعدادات الإدارة العامة للعمليات بشركة مليته للنفط والغاز لإعادة تشغيل حقل الفيل، وبعد تعذر تنفيذ عملية الكشف الدورية على خط تصدير النفط الخام الممتد من حقل الفيل الى مجمع مليته الصناعي بمسافة 742 كيلومتر وذلك بسبب الظروف الامنية السائدة في تلك المنطقة، وايضاً تزامناً مع الوضع الصحي المتمثل في تفشي فيروس كورونا، قال حقل الفيل النفطي، إنه تم تشكيل فريق من جميع أقسام الحقل للقيام بأعمال الكشف، وتم تجهيزه بالسيارات والمعدات والاجهزة اللازمة لعملية الكشف من أجهزة قياس وإتصالات وغيرها.

بحسب البيان، استغرقت رحلة الكشف ثلاثة أيام من 5 الى 7 اكتوبر 2020، وتم الكشف على الخط لمسافة 205 كيلومتر من نقطة الانطلاق وهي حقل الشرارة التابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية الى النقطة المسماة RB03، قام الفريق خلالها بجمع البيانات على طول الخط وأخد عينات والكشف على حالة خط التصدير والمحطات على طول الخط.

أضاف: “واجه الفريق خلال هذه الرحلة العديد من الصعوبات، فتضاريس المنطقة رملية وصعبةً جداً والظروف المناخية قاسية تسبب في صعوبة التنقل والكشف”.

وتقوم إدارة العمليات وادارة الحقل باعداد التقارير الفنية والاعداد لتنفيذ بعض الاعمال التصحيحية اللازمة ليتسنى لنا إعادة التشغيل بالشكل الأمن والمطلوب، وفقا لبيان الحقل النفطي.